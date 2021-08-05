Зеленский предрек России сожаление о решениях по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Россия будет жалеть о своих действиях в Крыму в 2014 году.

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«Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма», — отметил Зеленский.

По его словам, Крым стал «первой спичкой», «первым огоньком», из-за которого два народа «не хотят видеть, не хотят слышать» друг друга. Такие отношения могут сохраняться «на поколение, на два», предрек Зеленский.

Ранее президент Украины посоветовал жителям Донбасса, испытывающим симпатии к России, покинуть регион, поскольку он рано или поздно вернется под контроль Киева.

Зеленский также назвал враньем обвинения в том, что украинская армия обстреливает мирных жителей в Донбассе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Киев считает это оккупацией.