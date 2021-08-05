На Украине арестовали 13 российских самолетов за полеты в Крым

Суд на Украине арестовал 13 самолетов российского пассажирского перевозчика за полеты в Крым. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба украинской прокуратуры Крыма.

Как уточнили в прокуратуре, арест наложен на авиалайнеры, которые использовались для перевозки пассажиров в пункт пропуска «Симферополь-авиа» на территории Крыма, которая, по мнению украинских властей, является временно оккупированной.

«Осуществление перелетов иностранными, преимущественно российскими авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины», — отметили в надзорном ведомстве.

Там также подчеркнули, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность как для авиаперевозчиков, так и для операторов и капитанов воздушных судов. В общей сложности, заявили в прокуратуре, регулярные авиаперевозки на полуостров осуществляют как минимум 37 российских авиакомпаний. При этом к данному моменту арест наложен на 211 российских самолетов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.