Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу воды в Крым

Журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его мнению, «оккупант» должен обеспечивать поставки воды и других необходимых для жизни ресурсов самостоятельно. Гордон добавил, что Киеву следует напрямую обратиться к российским властям с требованием, чтобы вода на территорию Крыма поставлялась гуманитарными конвоями только для украинских граждан.

«Не для военных баз России, не для санаториев и домов отдыха, а для украинских граждан при предъявлении украинских паспортов», — заявил журналист.

Ранее Гордон отметил, что россиянам не следует покупать недвижимость в Крыму, так как вскоре он вернется в состав Украины. Он также заявил, что ему очень жаль местных жителей из-за произошедшего на полуострове наводнения, так как «это все наши люди, украинцы, за исключением тех, кого завезли из России».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.