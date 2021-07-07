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В Крыму назвали комичными условия депутата Рады по подаче воды на полуостров

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Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Заявления депутата Верховной Рады Украины Рустема Умерова о прекращении подачи воды Крыму до момента «деоккупации» выглядят комично. Так подобные выдвижения условий назвал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, его слова передает РИА Новости.

«Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», — заявил Молохов.

Он также отметил, что после усилий России по ликвидации водной блокады, а также в свете событий с обильными осадками, которые пополнили запасы водохранилищ полуострова, подобный шантаж выглядит крайне глупо.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в потере страной Крыма виноваты Франция и Германия.

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