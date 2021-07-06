Украина обвинила Германию и Францию в потере Крыма

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией своих территорий. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью Forbes.

«Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», — объяснил Данилов.

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По его мнению, Россия «напала на Грузию и Украину» после того, как в 2008 году на саммите НАТО Франция и Германия выступили против предоставления Киеву и Тбилиси плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Он также отметил, что в последнее время Германия «поменяла свой тон». «Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», — подчеркнул Данилов.

Ранее секретарь СНБО обвинил Россию в желании сделать Черное море своим озером. Он добавил, что Украина намерена укреплять безопасность в Черноморском регионе в сотрудничестве со странами-членами НАТО.

В июне Данилов назвал членство в альянсе гарантом независимости Украины. При этом он заявил, что олигархическая экономика и ее коррупционная составляющая не позволят Киеву «получить билет» в НАТО.