На Украине заподозрили Польшу в скрытой враждебности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Forbes заявил, что руководству страны необходимо последовательно заниматься укреплением своей внешней безопасности, чтобы другие государства скрыто не воспользовались ее беспомощностью.

По его словам, сейчас Украина располагает надежными партнерами в лице Великобритании, США и стран Балтии. В эту же категорию он включил и Польшу и другие европейские страны, но подчеркнул, что эти страны не станут враждебно относиться к республике лишь до определенного времени. «Если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно», — высказал подозрения Данилов.

Он отметил, что для недопущения такой ситуации стране следует активно укреплять свою экономику и перейти на двуязычие — украинский и английский языки. «(Президент Владимир) Зеленский — это первый национал-патриотический президент, который хочет поставить точку в языковом вопросе», — добавил секретарь.

Ранее стало известно, что Данилов возложил на Францию и Германию ответственность за потерю Крыма Украиной. По его мнению, это стало следствием отказа данных стран поддержать предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО на саммите в 2008 году.