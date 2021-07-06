На Украине сравнили российские паспорта для жителей ЛНР и ДНР с «аусвайсами»

Паспорта, выданные российскими властями жителям отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, официально не признаны Евросоюзом. Удостоверения являются подобием «аусвайсов», которые вручались немецкими оккупационными властями во время Второй мировой войны, заявил в эфире «Украина 24» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает «Новое время».

Секретарь СНБО также сказал, что ДНР и ЛНР фактически являются гетто, потому что эти территории огородили оккупанты. «С одной стороны граница и с другой стороны границы», — заметил Данилов.

«Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей, и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал», — добавил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что выдача паспортов жителям Донецкой и Луганской областей противоречит Минским соглашением, и Москва занимается этим исключительно из собственной выгоды на фоне грядущих выборов в Госдуму. По мнению секретаря СНБО, в Кремле намерены использовать голоса получивших российские паспорта жителей ДНР и ЛНР на предстоящих сентябрьских голосованиях.

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

Ранее в апреле заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предрек массовый рост числа жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами. По его словам, по состоянию на апрель 2021-го российское гражданство получили 538 тысяч жителей Донбасса, а к концу года это число может вырасти до миллиона человек.