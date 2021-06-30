Путин пообещал поставить дополнительный объем вакцин от коронавируса в Донбасс

Президент России Владимир Путин пообещал, что будет поставлен дополнительный объем вакцин от коронавируса в самопровозглашенные республики Донбасса. Просьба об этом поступила во время прямой линии, трансляция которой доступна на YouTube.

«Да, это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже тысяч 90, что ли, доз вакцины завезено. Я услышал ваш вопрос. Дополнительный объем будет поставлен», — заявил Путин.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала пандемии было выявлено 42 894 зараженных коронавирусом. Умерли 3240 пациентов. В Луганской народной республике эти показатели составляют 5158 и 482.

В конце мая министерство здравоохранения Украины заявило, что в ближайшее время запустит вакцинацию жителей ДНР и ЛНР. В начале июня Киев официально начал записывать на прививки людей из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.