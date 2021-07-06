Одесские депутаты разволновались и забыли украинский язык

Депутаты Одесского городского совета во время выступлений на сессии из-за волнения забывали украинский язык. Об этом сообщает «Обозреватель».

В частности, чиновник Борис Панов запнулся, пытаясь вспомнить название своего департамента.

«Этот вопрос находится на постоянном контроле...», — начал отчет Панов, но продолжить фразу не смог. Он возглавляет управление капитального строительства Одесского городского совета.

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Согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» чиновники и государственные служащие обязаны в работе использовать только украинский язык.

В конце июня уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень отчитал спортсменов, дающих интервью на русском языке. Он напомнил, что в личном общении атлеты могут пользоваться любым языком, но пресс-конференции и публичные выступления должны проходить только на украинском.

Ранее сообщалось, что спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович отказался общаться в социальных сетях на государственном языке. После этого группа депутатов от партии «Слуга народа» инициировала отстранение Арестовича от должности.

16 июля 2019 года в стране в силу вступил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни. Новое правило коснулось органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.