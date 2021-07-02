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На Украине напомнили спортсменам об обязанности давать интервью на украинском

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Фото: Wikimedia Commons

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень в своем Facebook отчитал спортсменов, дающих интервью на русском языке.

Он напомнил, что в личном общении атлеты могут пользоваться любым языком, но пресс-конференции и публичные выступления должны проходить только на украинском. Кремень отметил, что эта обязанность закреплена в законе.

Он также добавил, что повторно отправит соответствующие рекомендации спортивным федерациям и клубам. Там, по словам чиновника, должны провести разъяснительную работу.

Украинские футболисты, выступающие на чемпионате Европы, после каждого матча общаются с прессой. Многие игроки, среди которых Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Артем Довбик, давали интервью по-русски. 3 июля Украина в 1/4 финала Евро сыграет с Англией.

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