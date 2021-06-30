Автора победного гола для сборной Украины раскритиковали за русский язык

Украинская детская писательница Лариса Ницой раскритиковала забившего победный гол в ворота сборной Швеции игрока сборной Украины Артема Довбика за выступление на пресс-конференции на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?» — возмущенно заявила она, комментируя выступление футболиста.

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Ранее Ницой устроила скандал в супермаркете из-за обслуживания на русском языке и заявила, что он ассоциируется у нее с врагом, так как ее друзья погибли во время боевых действий в Донбассе.

Она также возмущалась использованием русского языка членами жюри и певцами во время отбора на международный конкурс «Евровидение-2020». В частности, она упрекнула выросшую в Донецке певицу Ассоль за то, что та говорила по-русски, а судей назвала козлами.

Правительство Украины утвердило концепцию «ласковой украинизации», которая предусматривает переход к обязательному использованию государственного языка во всех сферах общественной жизни до 2030 года. В рамках программы предлагается стимулировать дублирование фильмов на украинском языке, поддерживать книгоиздательское дело и содействовать проведению научных исследований в сфере украинского языкознания.