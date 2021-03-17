Спикер делегации Украины в ТКГ отказался общаться на украинском и вызвал скандал

Заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук назвала недопустимым поведение спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, который отказался общаться в социальных сетях на государственном языке. Об этом сообщает «НВ».

Она заявила, что поведение Арестовича дискредитирует его как человека, который должен доносить информацию о ходе переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. «Я считаю, то, что сделал Арестович, — это недопустимо, свинство», — подчеркнула депутат и добавила, что не взяла бы его работать спикером украинской делегации в ТКГ.

Скандал был вызван тем, что Арестович на своей странице в Facebook рассказывал, как важно уметь вести переговоры. В комментариях его попросили использовать украинский язык, в ответ он написал: «Пошел на ***. Так понятнее?».

После этого группа депутатов от партии «Слуга народа» инициировала отстранение Арестовича от должности спикера украинской делегации в ТКГ. По мнению Кравчук, руководству необходимо поднять эту тему и пригласить его на заседание фракции.

Арестович стал советником украинской делегации в ТКГ по информационной политике 28 октября 2020 года. За месяц до этого из состава переговорщиков вывели бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина, который запомнился рядом скандальных для украинского истеблишмента высказываний по Донбассу. В частности, он заявил, что Россия не ведет войну против Украины.

Языковые конфликты на Украине участились, после того как 16 января сфера обслуживания перешла на государственный язык. Скандалы не обошли стороной органы государственной власти и местного самоуправления. Связно это с тем, что, согласно вступившему в силу 16 июля 2019 года закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чиновники в публичной сфере не имеют права использовать русский язык.