Пресс-секретарь Зеленского запустит шоу на русском языке для ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель запускает собственное шоу на русском языке на государственном телеканале «Дом», который транслируется на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Не устаем говорить с вами. А особенно — с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 (20:30 по мск) для подписчиков телеканала "Дом" на YouTube — пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев по обе стороны контактной линии. Учитывайте — отвечаю на вопросы!» — заявила Мендель.

Вместе с тем, согласно вступившему в силу 16 июля 2019 года закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чиновники в публичной сфере не имеют права использовать русский язык.

Вскоре после того как 16 января сфера обслуживания перешла на государственный язык, на Украине участились конфликты из-за использования русского, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что за первый месяц он получил более 600 жалоб на сограждан из-за использования русского языка. До этого он призвал украинцев доносить на сотрудников сферы услуг, говорящих не на украинском.

Телеканал «Дом» для жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса создан в марте 2020 года. Его главной целью является «возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня» жителей ДНР и ЛНР.