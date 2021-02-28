Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке

Первый заместитель главы Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман заговорил на «восточно-украинском» языке во время заседания. Видео опубликовано в Telegram-канале «Легитимный live».

Вначале депутат здоровается с коллегами по-украински, после чего делает небольшую паузу и уже по-русски просит разрешения продолжить выступление на «восточно-украинском», подразумевая русский язык. В ответ на эти слова в зале начинают смеяться и аплодировать.

Отмечается, что Гуфман представляет в областной думе партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены.