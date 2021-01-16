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Депутат Рады набросился на коллегу за слова о русском языке

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Юрий Камельчук
Юрий Камельчук
Фото: Yuriy Kamelchuk / Facebook

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук набросился на своего коллегу в эфире телеканала «Наш» во время обсуждения языкового закона на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Так, народный депутат четвертого созыва Кирилл Куликов раскритиковал методы, которые используют власти для популяризации и развития украинского языка в стране, а также отметил нецелесообразность попыток изолироваться от русского языка.

Он заметил, что от развития «никуда не деться» и цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше. «Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство», — сказал он, сравнив поддержку украинского языка на сегодняшний день со «слоном в лавке».

Камельчук раскритиковал слова Куликова и призвал «не сравнивать Украину с лавкой». После этого политики обменялись оскорбительными высказываниями в адрес друг друга. В ходе спора Камельчук встал и направился к креслу, где сидел Куликов, успокоить его удалось только ведущим телепередачи.

Куликов заключил, что сложившаяся ситуация с языком — просто требования рынка. По его словам, это не значит, что язык плохой или хороший. «Тот, кто хочет войти на рынок, будет пользоваться наиболее распространенным языком. На сегодняшний день это китайский, арабский, английский и русский», — сказал он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник призвал граждан страны игнорировать запреты, связанные с русским языком. По мнению Олейника, сторонники подобных запретов часто используют аргумент «нет языка — нет государства». Он также призвал переходить на русский язык, который, по его словам, используется самими украинцами и многими национальными меньшинствами в стране как язык межнационального общения.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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