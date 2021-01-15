На Украине призвали к агрессивной и бескомпромиссной дерусификации

Львовский журналист Остап Дроздов призвал к проведению агрессивной, бескомпромиссной, ультимативной и дискриминационной дерусификации на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала НТА, видеозапись доступна на YouTube.

«Во всех странах мира гражданин дискриминируется за незнание государственного языка. Гражданин, который не знает государственного языка, не может занимать государственную должность, не может работать в правоохранительных органах и так далее», — пояснил Дроздов.

Материалы по теме «Страну снова тянут в кровавый хаос» Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну? Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски

По его словам, у украинских властей не хватает смелости, чтобы перестать сглаживать острые углы в языковом вопросе. Дроздов считает, что ситуация должна измениться, потому что Украина является «покусанной» страной, где 300 лет искоренялся украинский язык. «Как нас русифицировали, так надо и дерусифицировать», — заявил журналист.

На Украине с 16 января сфера обслуживания перейдет исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Согласно закону, все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке. С клиентами будет запрещено говорить по-русски.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.