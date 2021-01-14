Украинским телеканалам запретили говорить о защите русскоязычного населения

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказывания гостя о необходимости защиты русскоязычного населения страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что телеканал проверят на соблюдение норм о разжигании межнациональной розни.

Проверку назначили на основе мониторинга эфира за 4 января. «В этот день вещатель с 21.00 (22.00 мск) вживую транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" при участии гостя — заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Высказывания Пиховшека о необходимости защиты русскоязычного населения страны, а также той части населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка, имеют признаки нарушения», — говорится в сообщении.

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В Национальном совете считают, что высказывания гостя имеют признаки призывов к ненависти и нетерпимости. На субъективное мнение гостя не отреагировали ни ведущая, ни другие работники канала, также не была высказана альтернативная позиция по этому вопросу, отметили в ведомстве.

Кроме того, регулятор обратится в комиссию по журналистской этике и к уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю с просьбой предоставить выводы относительно соблюдения в передаче профессиональных этических стандартов журналиста, а также требований действующего законодательства.

На Украине с 16 января сфера обслуживания перейдет исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Согласно закону, все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке. С клиентами будет запрещено говорить по-русски.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.