Украина обогнала Туркмению по уровню защиты русского языка

​Белоруссия заняла первое место в Индексе глобальной конкурентоспособности и устойчивости русского языка среди стран постсоветского пространства. Об этом говорится в исследовании Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Второе место в рейтинге заняла Киргизия, замыкает тройку лидеров Казахстан.

Вместе с тем Украина, где активно проводится политика дерусификации, занимает восьмую строчку. По мнению экспертов, она обгоняет страны Прибалтики, Узбекистан, Туркмению, Армению и Грузию.

В мировом рейтинге по числу говорящих русский язык занял восьмое место, а в индексе глобальной конкурентоспособности — пятое.

Сравнительное исследование положения русского языка в странах постсоветского пространства основывается на учете нескольких параметров. В том числе, учитывается конституционный статус русского языка, его использование в сфере образования и науке.