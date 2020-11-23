В Эстонии дерусификацию решили поручить русскому

Полный перевод школ в Эстонии на государственный язык доверят русскому министру. Депутат парламента Раймонд Кальюлайд Эстонии, младший брат президента страны, решил выдвинуть на пост министра образования русскоязычного кандидата, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По мнению парламентария, такой шаг будет способствовать сплоченности эстонского общества и «решению вопроса русских школ», то есть завершения процесса полного перевода образования на эстонский язык.

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21 ноября президент Эстонии Керсти Кальюлайд удовлетворила прошение об отставке министра образования и науки Майлис Репс.

Ранее Кальюлайд поддержала ликвидацию двуязычной системы образования в стране, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре». По ее мнению, все политические силы страны едины в своей позиции касательно будущего системы образования в Эстонии, и отказ от русскоязычных школ позволит перестать делить население страны «на две общины».

Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.

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