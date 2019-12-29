Президент Эстонии рассказала о внуках в русском детском саду

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад. Об этом она рассказала в эфире телеканала ETV+.

«В нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка <...> Я ценю языковое богатство», — сказала эстонский лидер.

По словам Кальюлайд, она задумалась о том, что ситуацию с правами русскоязычных жителей в стране следует широко обсуждать, после того, как ее сын спросил, почему в Эстонии плохо быть русским. В этот момент лидер страны осознала, что сама приняла образ мысли некоторых граждан.

Ранее президент Эстонии поддержала ликвидацию в стране двуязычной системы образования, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре». Кальюлайд считает, что все политические силы страны едины в своем мнении касательно будущего системы образования в Эстонии, и отказ от русскоязычных школ позволит перестать делить население страны «на две общины».

Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.

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