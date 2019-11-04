Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 4 ноября.

«Решение должен принять президент, но я относился бы к этому с большой осторожностью», — сказал министр в ответ на вопрос, рекомендует ли он президенту не ехать в российскую столицу.

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Он уточнил, что приглашения на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны пока не поступало.

17 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Таллин должен самостоятельно вести диалог с Россией.

В начале месяца Кальюлайд сказала, что для Эстонии война прекратилась в 1994 году, когда «последние вагоны с техникой оккупационных войск» покинули страну. В Госдуме указали на неуместность подобного высказывания.

18 апреля текущего года Керсти Кальюлайд впервые посетила Москву, где встретилась с российским коллегой Владимиром Путиным.

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