Президент Эстонии подала России знак

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время своего первого визита в Россию рассказала о готовности Таллина к диалогу с Москвой. Об этом она заявила в ходе церемонии открытия исторического здания посольства Эстонии в Москве. Слова Кальюлайд приводит РИА Новости.

«Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу», — заявила она, напомнив, что первая дипмиссия страны открылась именно в России. Кальюлайд также выразила надежду, что это событие придаст импульс отношениям двух стран.

При этом эстонский лидер признает, что подобный эффект может быть не мгновенным и процесс восстановления двусторонних связей может затянуться. Она добавила, что хороших отношений с Россией хотели бы все жители ее страны.

После завершения церемонии Кальюлайд отправилась на встречу с президентом России Владимиром Путиным, время для которой, по ее словам, «самое что ни на есть подходящее». Она захотела обсудить с российским коллегой вопросы экологии и глобальные геополитические проблемы.

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Нынешний визит президента Эстонии в Россию стал первым за последние восемь лет. В 2011-м предшественник Кальюлайд Томас Хендрик Ильвес, занимавший этот пост до 2016 года, посетил Санкт-Петербург, чтобы принять участие в церемонии освящения исторического здания Эстонской евангелическо-лютеранской церкви. Тогда Ильвес не воспользовался приездом, чтобы провести переговоры с российским коллегой. Последняя двусторонняя встреча на высшем уровне состоялась в 2008 году между Ильвесом и занимавшим на тот момент пост главы государства Дмитрием Медведевым.

Кальюлайд заявила о своих планах посетить Москву в конце марта. Тогда договоренностей о проведении встречи двух президентов достигнуто не было. Кальюлайд запросила встречу с Путиным, что вызвало неоднозначную реакцию в Эстонии — бывший посол страны в России и экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд подчеркнула, что решение президента является недостойным.

В декабре прошлого года Кальюлайд говорила, что посетит российскую столицу только после того, как будет ратифицирован договор о границе с Россией.

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