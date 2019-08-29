Эстония отметит вывод российских войск салютом

Власти Таллина решили устроить салют в честь 25-летия вывода российских войск из Эстонии. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает газета ERR.

В пресс-службе министерства иностранных дел республики заявили, что торжества начнутся в 21:10 в Губернаторском саду. Вывод российских частей из страны в ведомстве назвали важной победой эстонской дипломатии в новых исторических условиях.

Российские войска покинули территорию Эстонии 31 августа 1994 года. Северо-Западная группа войск (СЗГВ) находилась в странах Балтии на правах военного округа с момента распада СССР. Выводу частей предшествовали напряженные переговоры, завершившиеся подписанием 26 июля договора об упразднении СЗГВ. Свои подписи на документе поставили занимавший тогда пост президента России Борис Ельцин и его эстонский коллега Леннарт Мери. Помимо частей СЗГВ, из Прибалтики также выводились морские, береговые и авиационные части Балтийского флота.

В июле эстонский МИД вызвал российского посла в связи с планами Москвы провести праздничный салют в честь 75-летней годовщины освобождения Таллина. В ведомстве сочли подобные действия России «провокационным шагом». Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу заявил, что в 1944 году немецкая оккупация в Эстонии сменилась советской. «Отмечать повторную оккупацию Таллина праздничным салютом для нас неприемлемо», — заявил он.

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