Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных христиан с Рождеством на русском языке. Обращение опубликовано на его странице в Facebook.

«Светлого и мирного Рождества всем, для кого оно наступает сегодня!», — говорится в подписи к видео. Эстонский политик подчеркнул, что праздник дарит возможность провести время с близкими, а также пожелал всем наполнить «сердца и дома добротой и миром».

Православные христиане отмечают Рождество Христово 7 января по григорианскому календарю. Эта дата соответсвует 25 декабря по юлианскому календарю.

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