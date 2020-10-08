На Украине полностью дерусифицируют сферу обслуживания

На Украине с января 2021 года полностью дерусифицируют сферу обслуживания. Об этом сообщают «Українські Новини».

Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что начиная с 16 января обслуживание потребителей, а также предоставлении информации о товарах и услугах должно происходить только на украинском языке.

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«Языковой закон — не помеха, а дополнительная возможность для бизнеса. Как видим, ответственность бизнеса и уважение к украинскому законодательству получает огромную поддержку общества», — считает омбудсмен.

16 июля 2019 на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются. В школах, где обучение ведется на официальных языках ЕС, дети смогут еще в течение трех лет получать образование на языках соответствующих национальных меньшинств.