Украина отказалась изменить закон о дерусификации

Украина не планирует изменять закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы. Об этом во время рабочего визита в Румынию заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляция брифинга доступна на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Кулеба пообещал обеспечить имплементацию норм, касающихся использования языков меньшинств, таким образом, чтобы интересы Румынии были защищены.

Материалы по теме Не сошлись языками Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс? «Все корчат из себя украинцев» Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке

«Хочу заверить: Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, особенно такие чувствительные вопросы национальных меньшинств. (...) Украина внесла изменения к этому закону и выполнила рекомендации Венецианской комиссии», — высказал Кулеба позицию властей о законе, предусматривающим дерусификацию системы образования.

Дипломат при этом опроверг информацию о якобы закрытии румынских школ на Украине из-за административной реформы: «У меня нет информации о закрытии школ, я не вижу каких-то законных оснований для этого. Что касается административной реформы, то это исключительно вопрос внутренней политики, ни одна страна мира не будет определять, как нам проводить административно-территориальную реформу своей страны».

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются. В школах, где обучение ведется на официальных языках ЕС, дети смогут еще в течение трех лет получать образование на языках соответствующих национальных меньшинств.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) обращала внимание украинских властей на дисбаланс в языковой политике и дискриминационность положений закона.