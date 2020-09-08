Украина отказалась изменить закон о дерусификации

Украина не планирует изменять закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы. Об этом во время рабочего визита в Румынию заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляция брифинга доступна на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.
Кулеба пообещал обеспечить имплементацию норм, касающихся использования языков меньшинств, таким образом, чтобы интересы Румынии были защищены.
«Хочу заверить: Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, особенно такие чувствительные вопросы национальных меньшинств. (...) Украина внесла изменения к этому закону и выполнила рекомендации Венецианской комиссии», — высказал Кулеба позицию властей о законе, предусматривающим дерусификацию системы образования.
Дипломат при этом опроверг информацию о якобы закрытии румынских школ на Украине из-за административной реформы: «У меня нет информации о закрытии школ, я не вижу каких-то законных оснований для этого. Что касается административной реформы, то это исключительно вопрос внутренней политики, ни одна страна мира не будет определять, как нам проводить административно-территориальную реформу своей страны».
В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются. В школах, где обучение ведется на официальных языках ЕС, дети смогут еще в течение трех лет получать образование на языках соответствующих национальных меньшинств.
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) обращала внимание украинских властей на дисбаланс в языковой политике и дискриминационность положений закона.