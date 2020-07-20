Спикер Верховной Рады призвал изменить закон о тотальной дерусификации

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что закон о тотальной дерусификации школ необходимо менять. Об этом пишет «Страна.ua».

«Я не изменял свою позицию раньше, не буду и сегодня. Считаю, что любые законы должны идти на пользу украинскому обществу. Это касается культуры, языка, обороны, социальной защиты. Я также с большим уважением отношусь к позиции наших международных партнеров, когда она озвучена по какому-либо вопросу», — сказал Разумков.

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Спикер уточнил, что при рассмотрении языкового вопроса достаточно посмотреть на реакцию международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Разумков при этом подчеркнул, что единственным государственным языком в стране является украинский. «Тут вопросов не поднималось, не поднимается, и не будет подниматься. Но если мы говорим о защите всех граждан, то нужно выходить именно с этой позиции», — призвал он.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об отсрочке до 1 сентября 2023 года тотального перехода школ с русским языком обучения на украинский язык. Инициатор внесения поправок в закон «Об образовании» — депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Без принятия данного законопроекта все русскоязычные школы Украины с 1 сентября 2020 года перейдут на украинский язык. В то же время учреждения, где преподают на официальных языках ЕС, смогут еще в течение 3 лет вести обучение на языках, соответствующих национальным меньшинствам.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) обращала внимание украинских властей на дисбаланс в языковой политике и дискриминационность положений закона.