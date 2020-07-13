Украине предложили отсрочить тотальную дерусификацию школ

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об отсрочке на три года дерусификации учебных заведений — тотального перехода школ с русским языком обучения на украинский язык. Об этом пишет «Страна.ua».

«На согласительном совете [глава партии «Слуга народа» Александр] Корниенко попросил его включить в повестку дня. [Спикер Рады Дмитрий] Разумков поддержал и его ставят на четверг», — рассказал инициатор внесения поправок в закон «Об образовании» депутат Максим Бужанский.

Он предложил, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, был отложен до 1 сентября 2023 года.

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Без принятия данного законопроекта все русскоязычные школы Украины с 1 сентября 2020 года перейдут на украинский язык преподавания. В то же время школы, где преподавание ведется на официальных языках ЕС, смогут еще в течение 3 лет вести обучение на языках соответствующих национальных меньшинств.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады ранее опубликовало выводы на законопроект. В документе говорится, что установление единого переходного периода для учеников всех коренных народов или национальных меньшинств Украины будет соответствовать положениям Конституции, предусматривающей свободное развитие, использование и защиту русского языка (статья 10).

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) обращала внимание украинских властей на дисбаланс в языковой политике и дискриминационность положений закона.

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