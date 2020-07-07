На Украине предложили принять закон о русском языке

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский предложил принять закон о статусе русского и других языков, сообщает «Интерфакс-Украина».

Суд 7 июля проводит слушание о конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который также известен как закон о «тотальной украинизации».

Вениславский заявил, что позиция президента Владимира Зеленского относительно украинского языка как единственного государственного остается неизменной.

«Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков. Верховной Раде следует принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского и других языков нацменьшинств», — заявил представитель главы государства в Конституционном суде.

В начале июня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона об украинизации.

Документ, разработанный при бывшем президенте Петре Порошенко, вступил в силу летом 2019 года. Он сделал украинский язык обязательным для органов власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В марте 2020-го Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», ликвидирующий русскоязычные школы с сентября.

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