Спикер Верховной Рады выступил за пересмотр закона об украинизации

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известного как закона об украинизации. Об этом он заявил на брифинге 1 июня, сообщает «Страна.ua».

Разумков сказал, что закон должен устраивать всех украинцев независимого от того, «где они проживают и на каком языке говорят». «Если мы говорим о таких важных вопросах, как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех», — подчеркнул депутат.

Какие именно положения закона следует поправить, он не уточнил. Однако отметил, что о введении второго государственного языка речи нет.

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«Никто не говорит о втором, третьем, пятом или десятом государственном языке. Но когда мы возвращаемся к вопросу наших иностранных партнеров, мы же их уважаем. Но как-то мои коллеги избирательно уважают позиции тех или иных институтов»,

— цитирует Разумкова «24 канал».

Ранее спикер уже высказывался о необходимости внести изменения в языковое законодательство. Он признал, что в правящей партии «Слуга народа» нет единого мнения по этому вопросу, но большая часть депутатов придерживается «центристской позиции».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был разработан при бывшем президенте Петре Порошенко и вступил в силу летом 2019 года. Согласно документу, мова стала обязательной для органов власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В марте 2020-го действующий президент Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020 года.

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