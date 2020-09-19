Врач из Латвии похвастался отказом в помощи русскоговорящему

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис похвастался случаем, когда он отказал в помощи посетителю больницы из-за того, что он был русскоговорящий. Об этом пишет Sputnik Latvija.

Так, недавно в больнице имени Страдыня в Риге к нему обратился мужчина в футболке с надписью «Россия». Посетитель попросил помочь ему найти родильное отделение, однако медик отказался разговаривать не на государственном языке.

«Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском". Он развернулся и ушел», — рассказал Фурманис. Врач заметил, что он «до костей латыш» и даже имеет футболку с такой надписью.

Ранее житель Латвии накинулся с криком на туристку из Литвы, после того как она обратилась к нему с вопросом на русском языке. Пользовательница Twitter под ником Saulė рассказала, что путешественница «сильно испугалась» и в дальнейшем, вероятно, будет уже стыдиться того, что знает русский язык.

Сейчас в Латвии латышский язык является единственным государственным. Родной для почти 40 процентов населения русский имеет статус иностранного языка. По новому закону страны, в школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов должно преподаваться на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие с 1 сентября 2021 года.