Украина решила полностью отказаться от российской техники

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал как можно быстрее полностью отказаться от поставок с территории России устройств, позволяющих использовать интернет. Об этом говорится на сайте регулятора.

В ведомстве обратились с соответствующей просьбой к украинским производителям и поставщикам техники. В сообщении говорится, что правительство России 31 декабря 2020 года утвердило список программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров.

«Что это значит? На телеприемники с функцией Smart TV или имеющие операционные системы, позволяющие добавлять и использовать приложения, будут установлены приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, которые запрещены для распространения на территории Украины в соответствии с указом президента от 14 мая 2020 года (...) о применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — решили в Национальном совете.

Там обратили внимание, что на смартфоны и другие устройства, произведенные в России или для реализации и использования на территории соседней страны, будут установлены приложения от компаний, подпадающих под украинские санкции. В связи с этим регулятор призвал сети розничной торговли и частных предпринимателей прекратить практику установки российских программ.

«Национальный совет обратился в Кабинет министров Украины и Совет по национальной безопасности и обороне с просьбой приложить быстрые и эффективные усилия, чтобы предотвратить поставки такой техники в Украину, иначе это приведет к созданию дополнительных рисков для общественного спокойствия, усилит информационное влияние государства-агрессора, даст новый толчок развитию пиратства в Украине», — заявили в совете.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» сообщила об успешном обходе блокировки на территории Украины. Разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, что позволяет пользователям отказаться от использования VPN.

Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс» на Украине запретили в мае 2017 года во время правления президента Петра Порошенко. Блокировка была введена на три года, однако новый украинский лидер Владимир Зеленский в мае 2020-го подписал указ о продлении запрета.