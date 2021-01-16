На Украине ввели требование обслуживать в кафе на государственном языке

На Украине вступил в силу закон, содержащий требование обслуживать клиентов кафе и других заведений сферы потребления на государственном языке. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС.

Теперь обслуживать клиентов и предоставлять им информацию о товарах и услугах можно исключительно на государственном языке, которым в бывшей советской республике является только украинский. Соответствующий закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят 25 апреля 2019 года, еще при предыдущем президенте Петре Порошенко.

Нововведение затронет АЗС, сайты, библиотеки, рестораны, магазины и аптеки. Все они обязаны использовать украинский при общении с клиентами и посетителями, если те не попросят обращаться к ним на другом языке. При этом, граждане республики могут пожаловаться на отказ обслуживать их на украинском языке руководству компании, а затем и языковому омбудсмену.