Зеленского назвали ответственным за тотальную украинизацию

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что ответственность за тотальную украинизацию лежит не на команде бывшего президента Петра Порошенко, при котором эти инициативы были приняты, а на действующей власти. Об этом пишет «Страна.ua».

«Безусловно необходимо, и мы все должны развивать украинскую культуру, необходимо укреплять ее, обогащать. Но для этого нужны деньги. Украинскому языку нужно только одно — ему нужны деньги. А ему вот этим законом [«Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»] дают рабов и пленных, денег не дают», — сказал Бужанский.

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По его словам, ответственность за украинизацию с сентября 2019 года перешла к партии «Слуга народа» и действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Бужанский заявил, что он выступает против разделения общества по любому вопросу и, чтобы избежать этого, необходимо «вернуть его к балансу, который был нарушен предыдущей властью». «А баланс этот записан, с одной стороны — в Конституции, с другой стороны — в нормах Европейского союза в который мы идем. Если мы действительно хотим туда попасть, мы должны принять даже те их вещи, с которыми не согласны. И языковые нормы мы тоже должны принять», — добавил депутат.

На Украине с 16 января сфера обслуживания перешла исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно только по его просьбе. Согласно закону, все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке.

В марте Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.