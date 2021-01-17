Украинский политик заступился за русский язык

Украинский политик, лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов в эфире телеканала «Наш» заступился за использование русского языка на Украине и раскритиковал политику властей.

Он отметил, что всегда использует в публичных выступлениях русский язык, поскольку считает своим правом использовать родной язык. Балашов напомнил, что на украинском языке разговаривают 20 миллионов человек, а на русском — 300 миллионов.

Политик выразил мнение, что культура на украинском языке развиваться не будет, поскольку «ее продавать некуда, некому, нет потребителя».

Балашов указал на абсурдность ограничения использования русского языка. В том числе он вспомнил, как во Львове пел в караоке на русском, и всем было «плевать на это дело», поскольку «бизнес развивается по-своему».

«Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить?», — задался вопросом Балашов. Он добавил, что люди имеют право общаться на языке, «на котором с ними говорили отец и мать».

16 января на Украине вступил в силу закон, содержащий требование обслуживать клиентов кафе и других заведений сферы потребления на государственном языке. Теперь обслуживать клиентов и предоставлять им информацию о товарах и услугах можно исключительно на государственном языке, которым в бывшей советской республике является только украинский.