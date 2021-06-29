Больше половины украинцев отказались считать русский язык родным

Почти 60 процентов жителей Украины считают русский язык иностранным. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные опроса социологической компании Active Group.

С этим утверждением категорически не согласны около 15,2 процента жителей республики. Скорее родным его считают 24,7 процента опрошенных.

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Чаще всего русский язык называли иностранным жители Украины в возрасте 40-49 лет — из них такой ответ дали 73,7 процента респондентов. Реже всего — опрошенные старше 60 лет (45,8 процентов). При этом русский язык чаще оказывался родным для горожан, чем для жителей села, и для женщин, чем для мужчин.

О карьерных преимуществах знания русского языка заявили 12,3 процента респондентов. Еще 9,5 процента считают нужным преподавать его в школе.

По данным опроса центра «Социальный мониторинг», ежедневно в быту русский язык используют более 65 процентов жителей Украины, а 33,5 процента отказываются говорить на нем принципиально. В меньшей степени, чем украинский, русский язык используют 15,1 процента граждан.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах и сфере обслуживания.