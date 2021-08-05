Зеленский назвал враньем обвинения в обстрелах мирных жителей в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал враньем обвинения в том, что его армия обстреливает мирных жителей в Донбассе. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом».

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«Мы отвечали боевикам только тогда, когда они стреляли по нашим военным. И с момента начала режима прекращения огня в большей части случаев наши ребята держались, понимали, что это провокация, реагировали достаточно профессионально, — сказал Зеленский. — Но чтобы отправлять убивать, стрелять по мирным жителям — это все вранье. А с той стороны стреляют по мирным жителям».

1 августа представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что за прошедший месяц Украина в десять раз увеличила число обстрелов, в том числе открывая огонь по населенным пунктам. Зачастую Киев использует запрещенное Минскими соглашениями оружие, отмечают в Луганске.

3 августа в результате обстрела погибла жительница ДНР.