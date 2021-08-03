Женщина погибла в ДНР в результате обстрела украинскими военными

Жительница самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибла в результате обстрела села Коминтерново со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным центра, женщина 1964 года рождения получила осколочные ранения от разорвавшегося боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника. Ранения также получил мужчина. Пострадавшие были госпитализированы в Новоазовскую центральную районную больницу.

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Там женщине оказали необходимую помощь, однако спасти ее врачам не удалось. Уточняется, что 2 августа, в день обстрела, женщина успела рассказать, что непосредственно перед ранением слышала звук пролетающего беспилотника.

Ранее сообщалось, что число обстрелов со стороны ВСУ позиций и населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за прошедший месяц выросло более чем в десять раз. По данным наблюдателей, в июне украинская армия открывала огонь по территории республики восемь раз, тогда как в июле специалисты зафиксировали 82 таких эпизода.

Они подчеркнули, что обстрелы зачастую ведутся из запрещенного Минскими соглашениями оружия, в том числе из крупнокалиберных минометов и противотанковыми управляемыми ракетами.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.