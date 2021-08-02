На Украине очные переговоры по Донбассу назвали невозможными

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе считает невозможными очные переговоры в Минске. Об этом сообщил спикер украинской делегации, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет «Интерфакс-Украина».

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По его словам, украинская сторона не видит возможности для проведения очной встречи из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений. Он подчеркнул, что вопрос переговоров в Минске также обсудят на уровне глав делегации и Министерства иностранных дел Украины, а окончательное решение примут до начала следующего заседания ТКГ, которое должно состояться 26 августа.

При этом Арестович назвал вымыслом слова российской стороны о поддержке очной встречи со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующие переговоры по Донбассу в очном формате. Он отметил, что подобное предложение «получило поддержку представителей Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ».

В апреле представители украинской делегации отказалась ехать на переговоры в Минск после завершения карантина, упрекнув Белоруссию во «враждебной риторике» в отношении Украины.