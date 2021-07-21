В России предложили провести переговоры по Донбассу в очном формате

В России предложили провести следующие переговоры по Донбассу в очном формате. Об этом заявил полпред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, его слова передает ТАСС.

«Данное предложение получило поддержку представителей Донбасса и координатора Контактной группы от ОБСЕ», — заявил полпред по итогам состоявшегося в среду очередного заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Также он добавил, что возражений с украинской стороны не последовало.

Кроме того, Грызлов отметил, что Минские соглашения четко определяют стороны конфликта, которыми являются Украина и Донбасс. Поэтому Киеву невозможно лишить представителей региона переговорного мандата.

Ранее Грызлов обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения. По его словам, несмотря на договоренности и согласования по эвакуации пострадавших, был открыт огонь по медицинскому эвакуационному автомобилю. В результате конфликта погиб один военнослужащий. Четверо оказались ранены.