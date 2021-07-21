В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе

Бывший конструктор ОКБ «Сухой», кандидат технических наук Вадим Лукашевич прокомментировал утверждения журналистов Defense Express, заявивших, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого «Сухой» презентовал на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021), является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. В беседе с «Лентой.ру» авиаэксперт не согласился с утверждениями.

По его словам, Украина в очередной раз хочет сказать, что в России все плохо. «Это не копия 35-го, это принципиально другая машина. Они выполнены даже по разной аэродинамической схеме. F-35 — это классическая схема, когда есть горизонтальный стабилизатор, а у этого самолета, назовем его "Шах и мат" горизонтального стабилизатора нет, у него вообще нет стабилизатора. У него есть оперение в виде двух дифференциально наклоняемых плоскостей, которые выполняют функции и вертикального оперения, то есть двух килей и соответственно горизонтального стабилизатора», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Больше ничего у них общего нет в принципе. Ну и какие-то решаемые тактические задачи. То есть это самолеты легкие. Но сравнивать на этом основании, что этот «Шах и мат» слизан с F-35 это все равно что сравнивать Mercedes с телеграфной будкой. Вадим Лукашевич Авиаэксперт

Как отметил Лукашевич, все, что говорят в этой статье авторы, нужно просто выкинуть на помойку. Единственное, что их может объединять, это то, что они находятся в равной весовой категории — эти машины одного класса по массе, отмечает он. Бывший конструктор ОКБ «Сухой» также ответил на заявления о том, что недостатками российский однодвигательный самолет признаются, в частности, V-образное оперение, усложняющее управление самолетом.

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«V-образное оперение на самом деле усложняет алгоритм управления самолетом, но сейчас уже десятилетиями летчик управляет струевыми поверхностями не путем тросов, как это было на заре авиации, а при помощи операционных систем управления, это компьютеры и так далее. С этой точки зрения нет принципиальной разницы между классическим оперением, допустим как на Су-27, а это вопрос алгоритмов. Летчик даже не будет чувствовать разницы. Говорить о том, что это сложнее, нецелесообразно. А что там вообще легкого в современной авиации? Нет ничего», — добавил он.

Кроме того, эксперт назвал глупостью утверждения, что слишком большой воздухозаборник под кабиной представленного самолета уменьшает радиолокационную малозаметность.

«Она проистекает из чего. Вот у тебя есть воздухозаборник. Это такая прямая труба. Смотря спереди, с передней полусферы, увидишь что там где-то сзади лопатки компрессора, то есть двигатель. Именно поэтому у всех самолетов, которые разрабатываются как малозаметные, канал воздухозаборника искривлен. Если смотреть сбоку на "Шах и мат", то воздухозаборник находится ниже двигателя, у него он искривлен. То есть если вы смотрите спереди, то вы не видите двигатель. Именно поэтому этот аргумент вообще не работает. И человек, который это писал, вообще не понимает на что смотрит. Он видел переднюю стойку шасси. А так как она не может убираться внутрь канала воздухозаборника, канал раздваивается и обтекает объем куда убирается шасси», — заключил Лукашевич.

В июле модель однодвигательного тактического истребителя пятого поколения разработки «Сухого» главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем была показана президенту России Владимиру Путину.

В том же месяце соответствующий ролик с данным истребителем опубликовал «Ростех».

Как тогда же предположило американское издание The Drive, перспективы нового самолета будут определяться возможностью получения зарубежного финансирования.