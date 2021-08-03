Украинским чиновникам запретили посещать зону боевых действий в Донбассе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный ввел временный запрет на посещение украинскими чиновниками зоны Операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Об этом сообщается на сайте пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины.

По словам самого Залужного, запрет будет действовать десять дней. Он добавил, что решение связано с процессом приема-передачи должности командующего ООС. «Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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Вследствие запрета отменился визит председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. В ходе него парламентарий намеревался ознакомиться с ситуацией в зоне боевых действий в Донбассе, а также пообщаться с военнослужащими ВСУ и жителями подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил привести в боевое соответствие все границы страны. Он отметил, что в режиме «совершенно секретно» рассматривались вопросы в сфере защиты госграниц, были приняты соответствующие решения.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Он запланировал встречи с военными и проведение первого заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Глава государства также представил нового командующего Операцией объединенных сил (ООС) в регионе генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Он был назначен 28 июля на смену генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко, который руководил операцией с 2019 года.