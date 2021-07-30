Зеленский поручил привести в боевое соответствие все границы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил привести в боевое соответствие все границы страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов по итогам выездного заседания в Краматорске Донецкой области. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в режиме «совершенно секретно» рассматривались вопросы в сфере защиты госграниц, были приняты соответствующие решения. В частности, был заслушан доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского, который сменил на этом посту Арсена Авакова.

«Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», — пояснил Данилов. Он не уточнил, что именно имел в виду Зеленский и не раскрыл подробностей поручения.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Он запланировал встречи с военными и проведение первого заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Глава государства также представил нового командующего Операцией объединенных сил (ООС) в регионе генерал-лейтенанта Александра Павлюка и подчеркнул, что тот является настоящим патриотом Украины, лично участвовавшим в боях за республику и награжденным несколькими государственными наградами.

