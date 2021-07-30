В Раде передумали увольнять министра обороны

Вопрос об увольнении министра обороны Украины Андрея Тарана пока не стоит на повестке дня. Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в интервью «РБК-Украина».

21 июля стало известно, что руководство правящей фракции до конца сентября планирует инициировать вопрос об отставке трех украинских министров, работа которых вызвала у нее серьезные нарекания. Речь идет о министрах обороны, юстиции, а также культуры и информационной политики Андрее Таране, Денисе Малюське и Александре Ткаченко.

«Вопрос по Тарану на фракции "Слуги народа" не обсуждался. Насколько я знаю, вопрос о его увольнении не стоит», — сказала Верещук. По какой причине депутаты передумали отправлять министра в отставку, она не уточнила.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего и начальника Генерального штаба ВСУ, а также руководителя Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Он объяснил это стремительной трансформацией сил и средств ведения войны, а также потребовал от нового командования системной работы по модернизации армии.