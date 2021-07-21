Партия Зеленского захотела уволить еще трех украинских министров

Правящая украинская партия «Слуга Народа» захотела уволить до конца сентября трех министров, работа которых вызвала у нее серьезные нарекания. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной Рады Александра Кочуру.

Речь идет о министрах обороны, юстиции, а также культуры и информационной политики Андрее Таране, Денисе Малюське и Александре Ткаченко. «Есть претензии у депутатского корпуса и есть разговоры о том, что нужно эти министерства усилить другими министрами», — сказал Кочура.

Он также допустил, что отставка может коснуться и генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой. Был ли инициатором увольнений кто-либо из окружения президента Владимира Зеленского, и какие конкретно недостатки в работе министров послужили причиной этого решения, парламентарий не пояснил.

С начала лета 2021 года свои посты в правительстве потеряли два украинских министра — глава МВД Арсен Аваков и глава Минздрава Максим Степанов, который был уволен за провал вакцинации от коронавируса. Их посты заняли депутат Верховной Рады Денис Монастырский и бывший главный санитарный врач Виктор Ляшко.