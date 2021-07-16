Зеленский назначил нового главу МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел (МВД), взамен покинувшего пост Арсена Авакова. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Перед назначением кандидатура Монастырского была рассмотрена Верховной Радой, депутаты поддержали ее 271 голосом «за». «Большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой», — заявил на заседании Монастырский.

Новый министр внутренних дел занимал возглавлял профильный комитет в Верховной Раде с 2019 года. Ранее он считался доверенным человеком Авакова, но позже, как утверждает украинская пресса, переориентировался на Офис президента страны. После отставки Авакова Зеленский лично предложил кандидатуру Монастырского на должность.