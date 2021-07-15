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Стало известно отношение Авакова к предложению стать мэром Харькова

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Фото: Сергей Плачков / ТАСС
Бывший министр внутренних дел Украины Аваков не станет баллотировать на пост мэра Харькова

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост мэра Харькова и откажется от соответствующего предложения, если оно поступит. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в окружении экс-министра.

Предложение выдвинуть кандидатуру Авакова на выборах градоначальника поступило от главы правящей украинской партии «Слуга народа» Александра Корниенко. Он пояснил, что не видит лучшего варианта на эту должность, так как город давно нуждается в наличии «украинской патриотической власти». «Это была бы окончательная точка в вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский», — сказал Корниенко.

О намерении Авакова покинуть свой пост стало известно 13 июля. Спустя два дня его прошение утвердила Верховная Рада. Президент Украины Владимир Зеленский предложил ему на замену кандидатуру главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Авакова назначили главой МВД Украины 27 февраля 2014 года. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста пятого президента Украины Петра Порошенко.

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