Верховная Рада отправила Авакова в отставку

Верховная Рада Украины отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку, пишет «Страна.ua».

За отставку проголосовал 291 депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность министра внутренних дел кандидатуру депутата Дениса Монастырского, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Аваков возглавил МВД 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после прихода к власти Зеленского. Министру не раз прочили отставку. Зеленский говорил, что Аваков находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования убийства журналиста Павла Шеремета.