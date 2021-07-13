Зеленский нашел замену Авакову

Президент Украины Владимир Зеленский нашел замену министру внутренних дел Арсену Авакову, подавшему заявление об отставке. На заседании фракции «Слуги народа» глава государства предложил на должность главы МВД кандидатуру депутата Верховной Рады Дениса Монастырского, сообщает «Страна.ua».

По словам источника издания, фракция уже поддержала решение президента. Монастырский возглавляет парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

«Ранее он считался человеком Авакова. Но сейчас, как говорят во фракции, переориентировался на офис президента», — сказал собеседник «Страны».

Сообщалось, что Рада рассмотрит заявление об отставке Авакова на заседании 15 июля.

Аваков возглавил МВД 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после прихода к власти Зеленского. Министру не раз прочили отставку. Зеленский говорил, что глава МВД находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования убийства журналиста Павла Шеремета.