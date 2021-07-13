Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом пишет портал Vesti.ua со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

Уточняется, что украинский парламент рассмотрит его заявление на заседании 15 июля.

В июне 2020 года в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Документ был внесен фракцией «Голос», его подписали 55 депутатов.

До этого депутат от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал украинский парламент отправить Авакова в отставку. По словам Шевченко, в министре разочарованы все его однопартийцы.